Чемпионат Европы. Словения сыграет с Испанией, Израиль против Франции, другие матчи

Теги чемпионат Европы по волейболу результаты сборная Франции сборная Болгарии сборная Словении сборная Нидерландов сборная Греции чемпионат Испании чемпионат Турции сборная Чехии сборная Украины сборная Черногории сборная Северной Македонии сборная Израиля Волейбол

2 сентября пройдут матчи группового этапа мужского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Варна, Болгария

Словения – Испания – 17.30

 

Болгария – Украина – 20.30

 

Положение в группе: Словения – 2-0 (6), Хорватия – 2-1 (5), Болгария – 1-1 (3), Испания – 1-1 (3), Финляндия – 1-2 (3), Украина – 0-2 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Нидерланды – Чехия – 18.00

 

Северная Македония – Черногория – 21.00

 

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Северная Македония – 1-0 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Чехия – 1-1 (3), Черногория – 0-1 (0), Дания – 0-2 (0). 

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Турция – Греция – 17.30

 

Израиль – Франция – 20.30

 

Положение в группе: Франция – 2-0 (6), Израиль – 2-0 (4), Португалия – 1-2 (4), Греция – 1-1 (3), Румыния – 1-2 (3), Турция – 0-2 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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