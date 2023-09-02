Чемпионат Европы. Словения сыграет с Испанией, Израиль против Франции, другие матчи

2 сентября пройдут матчи группового этапа мужского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа B

Варна, Болгария

Словения – Испания – 17.30

Болгария – Украина – 20.30

Положение в группе: Словения – 2-0 (6), Хорватия – 2-1 (5), Болгария – 1-1 (3), Испания – 1-1 (3), Финляндия – 1-2 (3), Украина – 0-2 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Нидерланды – Чехия – 18.00

Северная Македония – Черногория – 21.00

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Северная Македония – 1-0 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Чехия – 1-1 (3), Черногория – 0-1 (0), – 0-2 (0).

Группа D

, Израиль

Турция – Греция – 17.30

Израиль – Франция – 20.30

Положение в группе: Франция – 2-0 (6), Израиль – 2-0 (4), Португалия – 1-2 (4), Греция – 1-1 (3), Румыния – 1-2 (3), Турция – 0-2 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.