Чемпионат Европы. Нидерланды уступили Польше, Италия обыграла Сербию, другие результаты

1 сентября прошли очередные матчи группового этапа мужского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Перуджа, Италия

Германия – Швейцария – 3-0 (25:14, 25:16, 25:21)

Сербия – Италия – 0-3 (15:25, 19:25, 21:25)

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Германия – 2-0 (6), Сербия – 2-1 (6), Бельгия – 0-2 (0), Эстония – 0-2 (0), Швейцария – 0-1 (0).

Группа B

Варна, Болгария

Финляндия – Словения – 0-3 (21:25, 19:25, 22:25)

Хорватия – Испания – 3-0 (25:19, 25:20, 25:22)

Положение в группе: Словения – 2-0 (6), Хорватия – 2-1 (5), Болгария – 1-1 (3), Испания – 1-1 (3), Финляндия – 1-2 (3), Украина – 0-2 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Дания – Чехия – 1-3 (15:25, 25:23, 27:29, 22:25)

Нидерланды – Польша – 1-3 (25:23, 13:25, 19:25, 22:25)

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Северная Македония – 1-0 (3), Нидерланды – 1-1 (3), Чехия – 1-1 (3), Черногория – 0-1 (0), Дания – 0-2 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Румыния – Турция – 3-2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 17:15)

Португалия – Греция – 2-3 (25:22, 25:19, 20:25, 16:25, 12:15)

Положение в группе: Франция – 2-0 (6), Израиль – 2-0 (4), Португалия – 1-2 (4), Греция – 1-1 (3), Румыния – 1-2 (3), Турция – 0-2 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: по 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.