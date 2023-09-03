Чемпионат Европы. Болгария сыграет с Хорватией, Польша против Северной Македонии и другие матчи

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3 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Перуджа, Италия

Эстония – Швейцария – 19.00

 

Бельгия – Германия – 22.00

 

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Германия – 2-0 (6), Сербия – 2-1 (6), Бельгия – 0-2 (0), Эстония – 0-2 (0), Швейцария – 0-1 (0). 

Группа B

Варна, Болгария

Испания – Финляндия – 17.30

 

Болгария – Хорватия – 20.30

 

Положение в группе: Словения – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (6), Хорватия – 2-1 (5), Финляндия – 1-2 (3), Испания – 1-2 (3), Украина – 0-3 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Дания – Черногория – 18.00

 

Польша – Северная Македония – 21.00

 

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Северная Македония – 2-0 (6), Нидерланды – 2-1 (6), Чехия – 1-2 (3), Дания – 0-2 (0), Черногория – 0-2 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Греция – Румыния – 17.00

 

Израиль – Португалия – 20.00

 

Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Израиль – 2-1 (4), Португалия – 1-2 (4), Турция – 1-2 (4), Греция – 1-2 (3), Румыния – 1-2 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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