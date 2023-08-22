Чемпионат Европы (жен). Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Нидерланды против Франции, другие матчи

22 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Словения – Венгрия – 18.00

Бельгия – Польша – 21.00

Положение в группе: Сербия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 2-1 (6), Украина – 2-1 (6), Бельгия – 2-1 (6), Венгрия – 0-3 (0), Словения – 0-3 (0).

Группа B

Турин, Италия

Болгария – Румыния – 19.00

Италия – Босния и Герцеговина – 22.00

Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (6), Румыния – 2-2 (6), Швейцария – 2-2 (6), Босния и Герцеговина – 2-2 (5), Хорватия – 0-4 (1).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Азербайджан – Греция – 18.00

Германия – Чехия – 21.00

Положение в группе: Турция – 3-0 (9), Германия – 2-1 (6), Азербайджан – 1-2 (3), Чехия – 1-2 (3), Швеция – 1-2 (3), Греция – 1-2 (3).

Группа D

Таллин, Эстония

Нидерланды – Франция – 17.00

Эстония – Словакия – 20.00

Положение в группе: Франция – 4-0 (11), Нидерланды – 3-0 (9), Словакия – 2-2 (6), Испания – 1-3 (4), Финляндия – 1-3 (2), Эстония – 0-3 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.