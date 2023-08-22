Чемпионат Европы (жен). Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Нидерланды против Франции, другие матчи
22 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Словения – Венгрия – 18.00
Бельгия – Польша – 21.00
Положение в группе: Сербия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 2-1 (6), Украина – 2-1 (6), Бельгия – 2-1 (6), Венгрия – 0-3 (0), Словения – 0-3 (0).
Группа B
Турин, Италия
Болгария – Румыния – 19.00
Италия – Босния и Герцеговина – 22.00
Положение в группе: Италия – 3-0 (9), Болгария – 2-1 (6), Румыния – 2-2 (6), Швейцария – 2-2 (6), Босния и Герцеговина – 2-2 (5), Хорватия – 0-4 (1).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Азербайджан – Греция – 18.00
Германия – Чехия – 21.00
Положение в группе: Турция – 3-0 (9), Германия – 2-1 (6), Азербайджан – 1-2 (3), Чехия – 1-2 (3), Швеция – 1-2 (3), Греция – 1-2 (3).
Группа D
Таллин, Эстония
Нидерланды – Франция – 17.00
Эстония – Словакия – 20.00
Положение в группе: Франция – 4-0 (11), Нидерланды – 3-0 (9), Словакия – 2-2 (6), Испания – 1-3 (4), Финляндия – 1-3 (2), Эстония – 0-3 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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