Чемпионат Европы (жен). Сербия сыграет с Украиной, Словакия против Нидерландов, другие матчи

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18 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Сербия – Украина – 18.00

 

Словения – Польша – 21.00

 

Положение в группе: Бельгия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Венгрия – 0-1 (0). 

Группа В

Монца, Италия

Босния и Герцеговина – Хорватия – 19.00

 

Италия – Швейцария – 22.00

 

Положение в группе: Болгария – 2-0 (6), Италия – 1-0 (3), Румыния – 1-1 (3), Босния и Герцеговина – 1-1 (2), Швейцария – 0-1 (1), Хорватия – 0-2 (0).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Турция – Швеция – 18.00

 

Азербайджан – Чехия – 21.00

 

Положение в группе: Германия – 1-0 (3), Турция – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Швеция – 0-0 (0), Греция – 0-1 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Нидерланды – 17.00

 

Франция – Испания – 20.00

 

Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Словакия – 1-0 (3), Нидерланды – 1-0 (3), Испания – 0-1 (0), Финляндия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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