Чемпионат Европы (жен). Сербия сыграет со Словенией, Турция встретится с Азербайджаном и другие матчи
20 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Сербия – Словения – 18.00
Венгрия – Польша – 21.00
Положение в группе: Бельгия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Украина – 1-1 (3), Словения – 0-2 (0), Венгрия – 0-2 (0).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Греция – Чехия – 18.00
Турция – Азербайджан – 21.00
Положение в группе: Германия – 2-0 (6), Турция – 1-0 (3), Азербайджан – 1-1 (3), Греция – 1-1 (3), Чехия – 0-1 (0), Швеция – 0-2 (0).
Группа D
Таллин, Эстония
Франция – Финляндия – 16.00
Нидерланды – Эстония – 19.00
Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Словакия – 2-1 (6), Франция – 2-0 (5), Финляндия – 1-1 (2), Эстония – 0-2 (1), Испания – 0-3 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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