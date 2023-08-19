Чемпионат Европы (жен). Сербия сыграет со Словенией, Турция встретится с Азербайджаном и другие матчи

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20 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Сербия – Словения – 18.00

 

Венгрия – Польша – 21.00

 

Положение в группе: Бельгия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Украина – 1-1 (3), Словения – 0-2 (0), Венгрия – 0-2 (0). 

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Греция – Чехия – 18.00

 

Турция – Азербайджан – 21.00

 

Положение в группе: Германия – 2-0 (6), Турция – 1-0 (3), Азербайджан – 1-1 (3), Греция – 1-1 (3), Чехия – 0-1 (0), Швеция – 0-2 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Франция – Финляндия – 16.00

 

Нидерланды – Эстония – 19.00

 

Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Словакия – 2-1 (6), Франция – 2-0 (5), Финляндия – 1-1 (2), Эстония – 0-2 (1), Испания – 0-3 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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