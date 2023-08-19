Чемпионат Европы (жен). Болгария сыграет с Италией, Азербайджан против Германии, другие матчи

Теги чемпионат Европы жен результаты сборная Италии жен сборная Азербайджана жен сборная Болгарии жен сборная Румынии жен сборная Германии жен сборная Украины жен сборная Испании жен сборная Греции жен сборная Бельгии жен сборная Словакии жен сборная Швейцарии жен сборная Словении жен сборная Венгрии жен сборная Швеции жен сборная Эстонии жен сборная Финляндии жен Волейбол

19 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Украина – Венгрия – 18.00

 

Словения – Бельгия – 21.00

 

Положение в группе: Бельгия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Украина – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Венгрия – 0-1 (0). 

Группа В

Монца, Италия

Румыния – Швейцария – 19.00

 

Болгария – Италия – 22.00

 

Положение в группе: Болгария – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Босния и Герцеговина – 2-1 (4), Румыния – 1-1 (3), Швейцария – 0-2 (1), Хорватия – 0-3 (1).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Швеция – Греция – 18.00

 

Азербайджан – Германия – 21.00

 

Положение в группе: Германия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Азербайджан – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), Швеция – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Испания – 16.00

 

Эстония – Финляндия – 19.00

 

Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Франция – 2-0 (5), Словакия – 1-1 (3), Испания – 0-2 (1), Финляндия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий