Чемпионат Европы (жен). Болгария сыграет с Италией, Азербайджан против Германии, другие матчи

19 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Украина – Венгрия – 18.00

Словения – Бельгия – 21.00

Положение в группе: Бельгия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Украина – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Венгрия – 0-1 (0).

Группа В

Монца, Италия

Румыния – Швейцария – 19.00

Болгария – Италия – 22.00

Положение в группе: Болгария – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Босния и Герцеговина – 2-1 (4), Румыния – 1-1 (3), Швейцария – 0-2 (1), Хорватия – 0-3 (1).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Швеция – Греция – 18.00

Азербайджан – Германия – 21.00

Положение в группе: Германия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Азербайджан – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), Швеция – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Словакия – Испания – 16.00

Эстония – Финляндия – 19.00

Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Франция – 2-0 (5), Словакия – 1-1 (3), Испания – 0-2 (1), Финляндия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.