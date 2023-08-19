Чемпионат Европы (жен). Болгария сыграет с Италией, Азербайджан против Германии, другие матчи
19 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Украина – Венгрия – 18.00
Словения – Бельгия – 21.00
Положение в группе: Бельгия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Сербия – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Украина – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Венгрия – 0-1 (0).
Группа В
Монца, Италия
Румыния – Швейцария – 19.00
Болгария – Италия – 22.00
Положение в группе: Болгария – 2-0 (6), Италия – 2-0 (6), Босния и Герцеговина – 2-1 (4), Румыния – 1-1 (3), Швейцария – 0-2 (1), Хорватия – 0-3 (1).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Швеция – Греция – 18.00
Азербайджан – Германия – 21.00
Положение в группе: Германия – 1-0 (3), Турция – 1-0 (3), Азербайджан – 0-1 (0), Чехия – 0-1 (0), Швеция – 0-1 (0), Греция – 0-1 (0).
Группа D
Таллин, Эстония
Словакия – Испания – 16.00
Эстония – Финляндия – 19.00
Положение в группе: Нидерланды – 2-0 (6), Франция – 2-0 (5), Словакия – 1-1 (3), Испания – 0-2 (1), Финляндия – 0-1 (0), Эстония – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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