Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Сербией, Хорватия против Италии и другие матчи

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25 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия сыграет с Сербией.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Белград, Сербия

Россия – Сербия – 21:00

Азербайджан – Франция – 18:00

Положение в группе: Сербия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Бельгия – 3-1 (8), Россия – 2-1 (7), Босния и Герцеговина – 1-3 (3), Франция – 1-2 (3), Азербайджан – 0-4 (0)

Группа B

Пловдив, Болгария

Германия – Испания – 17:30

Болгария – Польша – 20:30

Положение в группе: Польша – 4-0 (12), Болгария – 3-1 (10), Германия – 3-1 (8), Чехия – 2-3 (6), Испания – 1-3 (2), Греция – 0-5 (1) 

Группа С

Задар, Хорватия

Венгрия – Беларусь – 19:00

Хорватия – Италия – 22:00

Положение в группе: Хорватия – 4-0 (12), Италия – 3-0 (9), Венгрия – 1-3 (4), Беларусь – 1-2 (3), Словакия - 1-3 (3), Швейцария – 1-3 (2)

Группа D

Клуж-Напока, Румыния

Нидерланды – Швеция – 17:30

Румыния – Украина – 20:30

Положение в группе: Турция – 5-0 (15), Нидерланды – 3-1 (9), Украина – 2-2 (6), Швеция – 2-2 (5), Финляндия – 1-4 (4), Румыния – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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