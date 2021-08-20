Чемпионат Европы (жен). Россия сыграет с Сербией, Хорватия против Италии и другие матчи

25 августа пройдут очередные матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу. Россия сыграет с Сербией.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Белград, Сербия
Россия – Сербия – 21:00
Азербайджан – Франция – 18:00
Положение в группе: Сербия – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Бельгия – 3-1 (8), Россия – 2-1 (7), Босния и Герцеговина – 1-3 (3), Франция – 1-2 (3), Азербайджан – 0-4 (0)
Группа B
Пловдив, Болгария
Германия – Испания – 17:30
Болгария – Польша – 20:30
Положение в группе: Польша – 4-0 (12), Болгария – 3-1 (10), Германия – 3-1 (8), Чехия – 2-3 (6), Испания – 1-3 (2), Греция – 0-5 (1)
Группа С
Задар, Хорватия
Венгрия – Беларусь – 19:00
Хорватия – Италия – 22:00
Положение в группе: Хорватия – 4-0 (12), Италия – 3-0 (9), Венгрия – 1-3 (4), Беларусь – 1-2 (3), Словакия - 1-3 (3), Швейцария – 1-3 (2)
Группа D
Клуж-Напока, Румыния
Нидерланды – Швеция – 17:30
Румыния – Украина – 20:30
Положение в группе: Турция – 5-0 (15), Нидерланды – 3-1 (9), Украина – 2-2 (6), Швеция – 2-2 (5), Финляндия – 1-4 (4), Румыния – 0-4 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.