Чемпионат Европы (жен). Венгрия сыграет с Бельгией, Нидерланды против Испании и другие матчи

16 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа А

Гент, Бельгия

Венгрия – Бельгия – 21.00

Положение в группе: Сербия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Польша – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Венгрия – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0).

Группа В

Монца, Италия

Босния и Герцеговина – Болгария – 19.00

Румыния – Хорватия – 22.00

Положение в группе: Италия – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Босния и Герцеговина – 1-0 (2), Швейцария – 0-1 (1), Хорватия – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).

Группа С

Дюссельдорф, Германия

Греция – Германия – 21.00

Положение в группе: Греция – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Швеция – 0-0 (0).

Группа D

Таллин, Эстония

Финляндия – Словакия – 17.00

Нидерланды – Испания – 20.00

Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Испания – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Эстония – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.