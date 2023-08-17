Чемпионат Европы (жен). Венгрия сыграет с Бельгией, Нидерланды против Испании и другие матчи
16 августа пройдут матчи группового этапа женского ЧЕ по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Бельгии, Германии и Эстонии.
Чемпионат Европы по волейболу
Женщины
Групповой этап
Группа А
Гент, Бельгия
Венгрия – Бельгия – 21.00
Положение в группе: Сербия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Польша – 0-0 (0), Бельгия – 0-0 (0), Венгрия – 0-0 (0), Украина – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0).
Группа В
Монца, Италия
Босния и Герцеговина – Болгария – 19.00
Румыния – Хорватия – 22.00
Положение в группе: Италия – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Босния и Герцеговина – 1-0 (2), Швейцария – 0-1 (1), Хорватия – 0-1 (0), Румыния – 0-1 (0).
Группа С
Дюссельдорф, Германия
Греция – Германия – 21.00
Положение в группе: Греция – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Азербайджан – 0-0 (0), Чехия – 0-0 (0), Швеция – 0-0 (0).
Группа D
Таллин, Эстония
Финляндия – Словакия – 17.00
Нидерланды – Испания – 20.00
Положение в группе: Франция – 1-0 (3), Испания – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Словакия – 0-0 (0), Финляндия – 0-0 (0), Эстония – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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