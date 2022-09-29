Константин Брянский: «Любая сборная – это элитный клуб. Даже без официальных матчей она остается мощнейшим стимулом для спортсменов»

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский высказался о мотивации игроков на фоне отсутствия международных соревнований.

«Давайте я сформулирую очень важную в нынешних обстоятельствах мысль. Она актуальна, мне кажется, для всех видов спорта.

Любая сборная – это элитный клуб, в который стремятся попасть игроки и тренеры, вершина карьеры. И если исходить из такой точки зрения, то даже не проводя официальных матчей, она остается мощнейшим стимулом для спортсменов, возможностью доказать, что ты готов к конкуренции с лучшими из лучших.

Не заочной, а прямой конкуренции с другими кандидатами. Поэтому я уверен, что наш сбор имел огромное значение», – заявил Брянский.

«Что касается игроков первого темпа, связующих, доигровщиков, то с ними в российском волейболе все в порядке, классных волейболистов этих амплуа предостаточно. Поэтому мы могли пригласить на сбор целую группу и опытных ребят, и тех, кто раньше не привлекался в команду. А вот с позицией диагонального все не совсем так.

Михайлова мы пригласили на сбор, но через несколько дней отпустили в клуб, потому что его возможности нам прекрасно известны. Гораздо важнее было посмотреть резерв, игроков помоложе – Виктора Полетаева, Назара Литвиненко, Кирилла Клеца.

Скажу так: не все показали устраивающий тренерский штаб уровень… По доигровщикам тоже был достаточно жесткий отбор. Тут, правда, по-прежнему сильны позиции тех, кто отработал предыдущий олимпийский цикл», – рассказал Брянский.

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