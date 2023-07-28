Сергей Тетюхин: «Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков»

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин отметил роль российского волейбола в развитии спорта.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Столько поколений великих спортсменов выросли за это время, невероятная история российского волейбола. Нужно всегда помнить тех людей, которые стояли у истоков, волейбол развивается у нас самыми быстрыми темпами.

Очень здорово, что у нас есть один самых массовых и популярных видов спорта, у которого есть народная любовь миллионов . Это здорово, необходимо отмечать этот праздник и всегда о нем помнить.

Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны.

Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», – сказал .