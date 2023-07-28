Сергей Тетюхин: «Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Сергей Тетюхин ТАСС Волейбол

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин отметил роль российского волейбола в развитии спорта.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«Столько поколений великих спортсменов выросли за это время, невероятная история российского волейбола. Нужно всегда помнить тех людей, которые стояли у истоков, волейбол развивается у нас самыми быстрыми темпами.

Очень здорово, что у нас есть один самых массовых и популярных видов спорта, у которого есть народная любовь миллионов . Это здорово, необходимо отмечать этот праздник и всегда о нем помнить.

Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны.

Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», – сказал Тетюхин

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