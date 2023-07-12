Павел Мороз, отбывший дисквалификацию за допинг, планирует продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Отбывший дисквалификацию волейболист Павел Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил представитель спортсмена.

«Павел ведет переговоры с клубами на Ближнем Востоке. Там он планирует продолжить карьеру», – рассказал источник.

Мороз сдал положительную допинг-пробу в 2014 году, в его организме был обнаружен триметазидин. Тогда спортсмен выступал за новосибирский «Локомотив».

За нарушение антидопинговых правил он был дисквалифицирован на 15 месяцев – с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года.