Павел Мороз, отбывший дисквалификацию за допинг, планирует продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Теги сборная России по волейболу Павел Мороз ТАСС Волейбол

Отбывший дисквалификацию волейболист Павел Мороз планирует выступать на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил представитель спортсмена. 

«Павел ведет переговоры с клубами на Ближнем Востоке. Там он планирует продолжить карьеру», – рассказал источник. 

Мороз сдал положительную допинг-пробу в 2014 году, в его организме был обнаружен триметазидин. Тогда спортсмен выступал за новосибирский «Локомотив».

За нарушение антидопинговых правил он был дисквалифицирован на 15 месяцев – с 1 января 2022 года по 31 марта 2023 года.

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