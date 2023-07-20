Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за допинг.

Международная федерация волейбола ( ) сообщает, что в его пробах, сданных 20 ноября 2013-го and 18 августа 2014-го во внесоревновательный период, обнаружены следы кленбутерола и дегидрохлорметилтестостерона.

Дисквалификация спортсмена продлится с 9 декабря 2022-го до 8 декабря 2024-го.

Расследование велось на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

До последнего времени Кимеров выступал за клуб « ». Ранее также играл за московское и краснодарское «Динамо», уфимский «Урал», «Факел» из Нового Уренгоя и итальянскую «Верону». В 2015-м в составе сборной России стал победителем Универсиады.

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