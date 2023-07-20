Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за допинг

Теги сборная России по волейболу допинг дисквалификации Ярославич FIVB Александр Кимеров московская антидопинговая лаборатория Волейбол

Российский волейболист Александр Кимеров дисквалифицирован на два года за допинг.

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщает, что в его пробах, сданных 20 ноября 2013-го and 18 августа 2014-го во внесоревновательный период, обнаружены следы кленбутерола и дегидрохлорметилтестостерона.

Дисквалификация спортсмена продлится с 9 декабря 2022-го до 8 декабря 2024-го.

Расследование велось на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

До последнего времени Кимеров выступал за клуб «Ярославич». Ранее также играл за московское и краснодарское «Динамо», уфимский «Урал», «Факел» из Нового Уренгоя и итальянскую «Верону». В 2015-м в составе сборной России стал победителем Универсиады.

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