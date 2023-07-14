Дмитрий Ильиных: «Я не признавался в употреблении допинга. Признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата»
Волейболист Дмитрий Ильиных заявил, что не признавался в использовании допинга.
Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Ильиных подписали соглашение о разрешении допингового дела.
Как сообщается на сайте FIVB, спортсмен признал, что нарушил антидопинговые правила. В его пробе, взятой 11 мая 2013 года во время чемпионата России, было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.
Ильиных был дисквалифицирован на 15 месяцев. Дисквалификация завершится в ноябре 2023 года.
«Я не признавался в употреблении допинга. Я признал факт обнаружения в пробе запрещенного препарата», – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.
FIVB, WADA и Ильиных достигли соглашения о разрешении допингового дела. Волейболист признал факт нарушения антидопинговых правил
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