FIVB, WADA и Ильиных достигли соглашения о разрешении допингового дела. Волейболист признал факт нарушения антидопинговых правил
Международная федерация волейбола (FIVB), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и волейболист Дмитрий Ильиных подписали соглашение о разрешении допингового дела.
Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Ильиных признал, что в его пробе, взятой на соревнованиях 11 мая 2013 года во время чемпионата России, было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.
Дело Ильиных является частью расследования, начатого FIVB после того, как WADA предоставило ей данные и образцы допинг-тестов из Московской антидопинговой лаборатории.
Согласно соглашению о разрешении дела, игрок признал, что нарушил антидопинговые правила в соответствии со статьей 2.2 Медицинского и антидопингового регламента FIVB 2013 года.
В итоге спортсмен был дисквалифицирован на 15 месяцев, его отстранение началось 26 августа 2022 года и закончится 25 ноября 2023 года. В феврале сообщалось, что он дисквалифицирован на два года.
36-летний Ильиных – победитель Олимпиады-2012 и Мировой лиги 2011 года. Из-за дисквалификации он лишился званий чемпиона Европы (2013), победителя Всемирной Универсиады (2013), серебряного призера Всемирного кубка чемпионов (2013).
Комментарии