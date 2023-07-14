FIVB, WADA и Ильиных достигли соглашения о разрешении допингового дела. Волейболист признал факт нарушения антидопинговых правил

Международная федерация волейбола (FIVB), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и волейболист подписали соглашение о разрешении допингового дела.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Ильиных признал, что в его пробе, взятой на соревнованиях 11 мая 2013 года во время чемпионата России, было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.

Дело Ильиных является частью расследования, начатого после того, как предоставило ей данные и образцы допинг-тестов из Московской антидопинговой лаборатории.

Согласно соглашению о разрешении дела, игрок признал, что нарушил антидопинговые правила в соответствии со статьей 2.2 Медицинского и антидопингового регламента FIVB 2013 года.

В итоге спортсмен был дисквалифицирован на 15 месяцев, его отстранение началось 26 августа 2022 года и закончится 25 ноября 2023 года. В феврале сообщалось, что он дисквалифицирован на два года.

36-летний Ильиных – победитель Олимпиады-2012 и Мировой лиги 2011 года. Из-за дисквалификации он лишился званий чемпиона Европы (2013), победителя Всемирной Универсиады (2013), серебряного призера Всемирного кубка чемпионов (2013).