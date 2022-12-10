Яременко о дисквалификации Бутько: «Это списки Родченкова – если находишься в них, то вина считается доказанной. Справедливым решение не назовешь»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) поделился мнением о дисквалификации за допинг российского волейболиста .

Бутько сдал положительный допинг‑тест во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году, когда выступал за новосибирский «Локомотив». В 2022-м волейболиста дисквалифицировали на год. Отстранение истечет 1 апреля 2023 года

«Это та же история, которая была с Дмитрием Мусэрским, те же списки Родченкова, которые были безусловно приняты как доказательство совершенного преступления. Если находишься в этих списках, то вина считается доказанной.

Произошло это в 2014 году, сейчас срок давности увеличили до десяти лет, соответственно они на лимите времени вытаскивают все, что касается российских спортсменов, на свет божий.

Но тогда он был в другом списке, был под другой литерой, и тогда бы они понесли наказание от двух до трех месяцев отстранения, а сегодня – до 4 лет. Комиссия Международной федерации волейбола ( ) под давлением чиновников Всемирного антидопингового агентства ( ) должна принимать наказательное решение. Мы совместно с ребятами и адвокатами провели серьезную работу. Не скажу, что это мягкое решение, справедливым его не назовешь», – сказал Яременко.