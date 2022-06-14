Ксения Парубец: «Карполь просто ходячая «Википедия». Иногда кажется, что вместо головы у Николая Васильевича жесткий диск»

Российская волейболистка рассказала о работе с тренером Николаем Карполем.

— Скажу так: на протяжении восьми лет его на тренировках «Уралочки» становилось все меньше и меньше. В последнем сезоне на тренировках его почти не было. Но иногда он мог зайти на вечернюю. С ним мы больше играли — доигровки, двусторонки, например. Ну и если недалеко лететь, он ехал с нами.

— Байки травит на тренировках? «Вот в наше время...»

— У нас каждая тренировка начиналась с истории. Спортивной, литературной, из математики — без разницы. Во время тренировки тоже бывало: закончится упражнение, и он начинает рассказывать что-нибудь, мировые новости. Это все очень познавательно и интересно, только во время тренировки ты начинаешь остывать. Для здоровья это не очень хорошо — когда ты снова приступил к работе, а плечи или колени уже холодные.

У Николая Васильевича в принципе более спокойные тренировки. Минут 20 делаем что-нибудь, потом слушаем минут 10, как надо делать правильно. Классные тренировки — большую часть времени стоим, ничего не делаем, ха-ха. У Михаила Васильевича, его внука, более интенсивно — все упражнения на счет, а это сразу азарт, хочется победить. Но и те и другие тренировки очень быстро проходят.

— Есть какие-то истории, которые врезались в память?

— Его любимая фраза — что даже советский циркач Филатов медведя на велосипеде научил ездить, а у меня не получается вас научить элементу. Историй очень много. Только у меня на фамилии память не очень.

— Он вообще сложный человек? Многие из нас выросли на этих видео, как он орет в тайм-аутах. И для многих укоренился этот образ мужика, орущего на бедных девушек.

— Я бы не сказала, что он сложный человек. С ним легко общаться, особенно тет-а-тет. С ним интересно. Просто он... ходячая «Википедия»! Он помнит, что произошло 30-40 лет назад, а я название лекарства не могу вспомнить. И он столько всего знает! Иногда кажется, что вместо головы у Николая Васильевича жесткий диск.

Насчет того, что говорят, мол, он кричит, — да, он может прикрикнуть. Сейчас этого меньше, но когда я только пришла в «Уралочку», мне тоже доставалось. И до слез доводил, и обижалась я на него. Но он кричит по делу, никогда не кричал просто так. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, но со временем понимаешь, что он говорил правду. То есть он никогда ничего не выдумывал, чтоб наорать. Может, это все было из-за моего возраста. Сейчас до меня доходит по-другому, – сказала Парубец.

«Даже если кто-то плакал, он не прекращал кричать». Магия Карполя – грозный в игре, но мягкий и заботливый в жизни