Дмитрий Ильиных: «Подал заявление в CAS, чтобы оспорить дисквалификацию»

Теги сборная России по волейболу допинг Александр Яременко CAS Дмитрий Ильиных Волейбол

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Дмитрий Ильиных сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей двухлетней дисквалификации.

Ильиных был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение завершится 12 января 2025 года.

По словам генерального директора ВФВ Александра Яременко, дисквалификация Ильиных связана со списком бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я подал заявление в CAS, чтобы оспорить дисквалификацию», – сказал Ильиных.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Хорошо подавать апелляции за счёт государства. А ведь в некоторых российских спортивных школах крыша протекает. Но конечно Димке важнее подать апелляцию стоимостью в ремонт крыши, хотя он никогда не сможет выступать на международных соревнований. Это называется деньги на ветер, а российские детки обойдутся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий