Дмитрий Ильиных: «Подал заявление в CAS, чтобы оспорить дисквалификацию»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Дмитрий Ильиных сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей двухлетней дисквалификации.

Ильиных был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Его отстранение завершится 12 января 2025 года.

По словам генерального директора ВФВ Александра Яременко, дисквалификация Ильиных связана со списком бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Я подал заявление в , чтобы оспорить дисквалификацию», – сказал Ильиных.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил