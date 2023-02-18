Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья» после дисквалификации

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных сообщил, что покинул пост спортивного директора клуба « ».

Ранее стало известно о дисквалификации Ильиных на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение продлится до 12 января 2025 года.

«Это та старая история», – сказал Ильиных.

По словам генерального секретаря ВФВ Александра Яременко, Ильиных был в списке бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

36-летний Ильиных завершил спортивную карьеру осенью 2021 года, а в декабре того же года начал работу в должности спортивного директора «Белогорья».

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил