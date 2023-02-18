Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья» после дисквалификации

Теги Белогорье сборная России по волейболу допинг Дмитрий Ильиных ТАСС Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных сообщил, что покинул пост спортивного директора клуба «Белогорье».

Ранее стало известно о дисквалификации Ильиных на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение продлится до 12 января 2025 года.

«Это та старая история», – сказал Ильиных.

По словам генерального секретаря ВФВ Александра Яременко, Ильиных был в списке бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

36-летний Ильиных завершил спортивную карьеру осенью 2021 года, а в декабре того же года начал работу в должности спортивного директора «Белогорья».

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

1 комментарий

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Ринат Газимьзянов
Факт приёма допинга доказан? Нарушение антидопинговых правил это не обязательно связан с приёмом допингом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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