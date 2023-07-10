Лига наций. Франция сыграет с Германией, США встретятся с Болгарией
10 июля прошли очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Анахайм, США
Франция – Германия – 3.00
США – Болгария – 6.30
Турнирное положение: Япония – 10 побед – 2 поражения (27 очков), Польша – 10-2 (25), США – 9-2 (28), Италия – 9-3 (26), Аргентина – 9-3 (26), Бразилия – 8-4 (25), Словения – 8-4 (25), Нидерланды – 5-7 (17), Сербия – 6-6 (16), Франция – 5-6 (15), Германия – 3-8 (10), Канада – 3-9 (9), Куба – 2-9 (8), Иран – 2-10 (11), Болгария – 2-9 (8), Китай – 2-10 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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