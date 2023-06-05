Лига наций. 1-й тур. Болгария сыграет с Китаем, Япония против Ирана, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

6 июня стартуют матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

6 июня

Болгария – Китай – 10.10

 

Япония – Иран – 13.40

 

Италия – Аргентина – 23.30

 

7 июня

Канада – Куба – 3.00

 

Словения – Сербия – 9.00

 

Польша – Франция – 12.00

 

США – Нидерланды – 23.30

 

8 июня

Бразилия – Германия – 3.00

 

Турнирное положение: Сербия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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