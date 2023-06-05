Лига наций. 1-й тур. Болгария сыграет с Китаем, Япония против Ирана, другие матчи
6 июня стартуют матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
6 июня
Болгария – Китай – 10.10
Япония – Иран – 13.40
Италия – Аргентина – 23.30
7 июня
Канада – Куба – 3.00
Словения – Сербия – 9.00
Польша – Франция – 12.00
США – Нидерланды – 23.30
8 июня
Бразилия – Германия – 3.00
Турнирное положение: Сербия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Франция – 0-0 (0), Болгария – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Куба – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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