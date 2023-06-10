Лига наций. 4-й тур. Франция сыграет со Словенией, Япония против Болгарии, другие матчи
10 и 11 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
10 июня
Нагоя, Япония
Франция – Словения – 06.40
Иран – Китай – 09.40
Япония – Болгария – 13.10
Оттава, Канада
Германия – Италия – 20.00
Бразилия – Куба – 23.30
11 июня
Канада – США – 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (7 очков), Аргентина – 3-0 (7), США – 2-0 (6), Япония – 2-0 (6), Нидерланды – 3-1 (6), Бразилия – 2-0 (5), Болгария – 1-2 (5), Франция – 1-1 (3), Сербия – 1-2 (3), Словения – 1-1 (3), Италия – 1-2 (3), Канада – 1-1 (2), Китай – 1-2 (2), Иран – 0-2 (1), Куба – 0-3 (1), Германия – 0-2 (0).
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