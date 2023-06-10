Лига наций. 4-й тур. Франция сыграет со Словенией, Япония против Болгарии, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

10 и 11 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

10 июня

Нагоя, Япония

Франция – Словения – 06.40

 

Иран – Китай – 09.40

 

Япония – Болгария – 13.10

 

Оттава, Канада 

Германия – Италия – 20.00

 

Бразилия – Куба – 23.30

 

11 июня

Канада – США – 03.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (7 очков), Аргентина – 3-0 (7), США – 2-0 (6), Япония – 2-0 (6), Нидерланды – 3-1 (6), Бразилия – 2-0 (5), Болгария – 1-2 (5), Франция – 1-1 (3), Сербия – 1-2 (3), Словения – 1-1 (3), Италия – 1-2 (3), Канада – 1-1 (2), Китай – 1-2 (2), Иран – 0-2 (1),  Куба – 0-3 (1), Германия – 0-2 (0).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий