Лига наций. США встретятся с Канадой, Нидерланды против Польши и другие матчи

9 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
Франция – Аргентина – 6.40
Канада – США – 9.40
Германия – Япония – 13.10
Китай – Болгария – 15.00
Иран – Сербия – 18.00
Польша – Нидерланды – 21.00
Турнирное положение: Италия – 9 побед – 2 поражения (28 очков), Франция – 8-2 (25), Польша – 8-2 (25), Япония – 8-2 (24), США – 8-2 (22), Бразилия – 7-4 (21), Нидерланды – 6-4 (17), Иран – 6-5 (17), Словения – 5-6 (15), Аргентина – 4-6 (14), Сербия – 4-6 (11), Германия – 4-7 (10), Болгария – 2-9 (9), Китай – 2-8 (6), Канада – 2-9 (6), Австралия – 1-10 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.