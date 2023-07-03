Лига наций. Бразилия сыграет с Италией, Япония встретится с Китаем, другие матчи

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4 и 5 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

4 июля

Пасай, Филиппины

Бразилия – Италия – 10.00

 

Япония – Китай – 14.00

 

Анахайм, США

Аргентина – Сербия – 23.00

 

5 июля

Иран – Франция – 2.30

 

Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (22 очка), США – 7-1 (21),  Бразилия – 6-2 (19), Словения – 6-2 (18), Польша – 6-2 (14), Аргентина – 5-3 (16), Италия – 5-3 (15), Нидерланды – 4-4 (14), Сербия – 4-4 (11), Франция – 3-5 (9), Иран – 2-6 (8), Куба – 2-6 (5), Канада – 2-6 (5), Китай – 2-6 (5), Болгария – 1-7 (7), Германия – 1-7 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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