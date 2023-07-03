Лига наций. Бразилия сыграет с Италией, Япония встретится с Китаем, другие матчи
4 и 5 июля пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
4 июля
Пасай, Филиппины
Бразилия – Италия – 10.00
Япония – Китай – 14.00
Анахайм, США
Аргентина – Сербия – 23.00
5 июля
Иран – Франция – 2.30
Турнирное положение: Япония – 8 побед – 0 поражений (22 очка), США – 7-1 (21), Бразилия – 6-2 (19), Словения – 6-2 (18), Польша – 6-2 (14), Аргентина – 5-3 (16), Италия – 5-3 (15), Нидерланды – 4-4 (14), Сербия – 4-4 (11), Франция – 3-5 (9), Иран – 2-6 (8), Куба – 2-6 (5), Канада – 2-6 (5), Китай – 2-6 (5), Болгария – 1-7 (7), Германия – 1-7 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии