Лига наций. Франция встретится с Канадой, США против Бразилии, другие матчи

10-12 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
3-й тур
10 июня
Болгария – Германия – 23.30
11 июня
Япония – США – 0.00
Франция – Канада – 2.30
Австралия – Словения – 3.00
Германия – Сербия – 20.00
США – Бразилия – 21.00
Болгария – Польша – 23.00
12 июня
Словения – Китай – 0.00
Турнирное положение: Япония – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Франция – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Иран – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Аргентина – 1-1 (3), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Китай – 0-2 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.