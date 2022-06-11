Лига наций. Франция встретится с Канадой, США против Бразилии, другие матчи

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10-12 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

3-й тур

10 июня

Болгария – Германия – 23.30

 

11 июня

Япония – США – 0.00

 

Франция – Канада – 2.30

 

Австралия – Словения – 3.00

 

Германия – Сербия – 20.00

 

США – Бразилия – 21.00

 

Болгария – Польша – 23.00

 

12 июня

Словения – Китай – 0.00

 

Турнирное положение: Япония – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Франция – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Иран – 1-0 (3), Германия – 1-1 (3), Аргентина – 1-1 (3), Болгария – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Словения – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Китай – 0-2 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

 

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