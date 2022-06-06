Лига наций. Китай сыграет с Ираном, Словения встретится с США и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Австралии сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

7-9 июня пройдут матчи первого тура мужской волейбольной Лиги наций. 

Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

1-й тур

7 июня

Болгария – Сербия – 23.30

 

8 июня

Китай – Иран – 0.00

 

Канада – Германия – 2.30

 

Словения – США – 3.00

 

Польша – Аргентина – 23.30

 

9 июня

Япония – Нидерланды – 0.00

 

Франция – Италия – 2.30

 

Бразилия – Австралия – 3.00

 

Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Австралия – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные