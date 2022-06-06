Лига наций. Китай сыграет с Ираном, Словения встретится с США и другие матчи

7-9 июня пройдут матчи первого тура мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
1-й тур
7 июня
Болгария – Сербия – 23.30
8 июня
Китай – Иран – 0.00
Канада – Германия – 2.30
Словения – США – 3.00
Польша – Аргентина – 23.30
9 июня
Япония – Нидерланды – 0.00
Франция – Италия – 2.30
Бразилия – Австралия – 3.00
Турнирное положение: Болгария – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Сербия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Иран – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Словения – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Польша – 0-0 (0), Аргентина – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), Нидерланды – 0-0 (0), Франция – 0-0 (0), Италия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Австралия – 0-0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.