Лига наций. Словения встретится с Нидерландами, Аргентина против Японии и другие матчи

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21-22 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.

Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований. 

Лига наций

Мужчины

21 июня

Словения – Нидерланды – 10.00

 

Аргентина – Япония – 14.00

 

Австралия – Канада – 17.00

 

Иран – Болгария – 20.00

 

22 июня

Китай – Франция – 10.00

 

Германия – Италия – 14.00

 

Бразилия – Польша – 17.00

 

Сербия – США – 20.00

 

Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Япония – 3-1 (10), Франция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Италия – 3-1 (9), Германия – 3-1 (7), Нидерланды – 2-2 (6), Сербия – 2-2 (6), Словения – 2-2 (6), Бразилия – 2-2 (6), Иран – 2-2 (6), Аргентина – 1-3 (4), Китай – 1-3 (3), Канада – 1-3 (2), Болгария – 0-4 (2), Австралия – 0-4 (0).

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