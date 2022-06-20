Лига наций. Словения встретится с Нидерландами, Аргентина против Японии и другие матчи

21-22 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за ее отстранения от международных соревнований.
Лига наций
Мужчины
21 июня
Словения – Нидерланды – 10.00
Аргентина – Япония – 14.00
Австралия – Канада – 17.00
Иран – Болгария – 20.00
22 июня
Китай – Франция – 10.00
Германия – Италия – 14.00
Бразилия – Польша – 17.00
Сербия – США – 20.00
Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Япония – 3-1 (10), Франция – 3-1 (9), Польша – 3-1 (9), Италия – 3-1 (9), Германия – 3-1 (7), Нидерланды – 2-2 (6), Сербия – 2-2 (6), Словения – 2-2 (6), Бразилия – 2-2 (6), Иран – 2-2 (6), Аргентина – 1-3 (4), Китай – 1-3 (3), Канада – 1-3 (2), Болгария – 0-4 (2), Австралия – 0-4 (0).