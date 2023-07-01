Лига наций (жен). Китай сыграет с США, Таиланд против Бразилии, другие матчи
2 июля пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Сувон, Южная Корея
Сербия – Болгария – 4.30
Польша – Южная Корея – 8.00
Китай – США – 11.30
Бангкок, Таиланд
Хорватия – Турция – 9.00
Италия – Япония – 13.00
Таиланд – Бразилия – 16.30
Турнирное положение: США – 10 побед – 1 поражение (27 очков), Польша – 9-2 (26), Турция – 8-3 (26), Китай – 7-4 (22), Япония – 7-4 (21), Бразилия – 7-4 (21), Германия – 7-5 (20), Италия –7-4 (18), Канада – 6-6 (18), Доминиканская Республика – 6-6 (14), Нидерланды – 5-7 (17), Сербия – 5-6 (17), Болгария – 2-9 (8), Таиланд – 2-9 (8), Хорватия – 2-9 (6), Южная Корея – 0-11 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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