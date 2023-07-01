Лига наций (жен). Китай сыграет с США, Таиланд против Бразилии, другие матчи

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2 июля пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Сувон, Южная Корея

Сербия – Болгария – 4.30

 

Польша – Южная Корея – 8.00

 

Китай – США – 11.30

 

Бангкок, Таиланд 

Хорватия – Турция – 9.00

 

Италия – Япония – 13.00

 

Таиланд – Бразилия – 16.30

 

Турнирное положение: США – 10 побед – 1 поражение (27 очков), Польша – 9-2 (26), Турция – 8-3 (26), Китай – 7-4 (22), Япония – 7-4 (21), Бразилия – 7-4 (21), Германия – 7-5 (20), Италия –7-4 (18), Канада – 6-6 (18), Доминиканская Республика – 6-6 (14), Нидерланды – 5-7 (17), Сербия – 5-6 (17), Болгария – 2-9 (8), Таиланд – 2-9 (8),  Хорватия – 2-9 (6), Южная Корея – 0-11 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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