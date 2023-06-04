Лига наций (жен). 5-й тур. Япония сыграет с Китаем, США против Турции, другие матчи
4 июня пройдут матчи пятого тура женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
5-й тур
Хорватия – Бразилия – 06.40
Германия – Болгария – 09.40
Япония – Китай – 13.10
Таиланд – Южная Корея – 14.00
Канада – Сербия – 17.00
США – Турция – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Польша – 4 победы – 0 поражений (11 очков), Турция – 3-0 (9), Япония – 3-0 (9), Китай – 3-0 (8), США – 3-0 (7), Бразилия – 2-1 (7), Германия – 2-1 (6 очков), Доминиканская Республика – 2-2 (4), Болгария – 1-2 (4), Таиланд – 1-2 (4), Канада – 1-2 (4), Италия – 1-3 (3), Сербия – 0-3 (1), Нидерланды – 0-4 (0), Южная Корея – 0-3 (0), Хорватия – 0-3 (0).
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