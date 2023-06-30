Лига наций (жен). Германия сыграет с США, Таиланд против Японии и другие матчи
1 июля пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Сувон, Южная Корея
Сербия – Доминиканская Республика – 4.30
Южная Корея – Китай – 8.00
Германия – США – 11.30
Бангкок, Таиланд
Италия – Хорватия – 9.00
Нидерланды – Канада – 13.00
Таиланд – Япония – 16.30
Турнирное положение: Польша – 9 побед – 2 поражения (26 очков), США – 9-1 (24), Турция – 8-3 (26), Бразилия – 7-4 (21), Германия – 7-4 (20), Китай – 6-4 (19), Япония – 6-4 (18), Италия – 6-4 (15), Нидерланды – 5-6 (17), Сербия – 5-5 (16), Канада – 5-6 (16), Доминиканская Республика – 5-6 (12), Таиланд – 2-8 (8), Болгария – 2-9 (8), Хорватия – 2-8 (6), Южная Корея – 0-10 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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