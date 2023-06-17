Лига наций (жен). Польша сыграет с Китаем, Япония против США, другие матчи
17 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
8-й тур
17 июня
Гонконг, Китай
Доминиканская Республика – Канада – 8.30
Нидерланды – Италия – 12.00
Польша – Китай – 15.30
Бразилиа, Бразилия
Бразилия – Германия – 20.00
Япония – США – 23.30
18 июня
Сербия – Хорватия – 3.00
Турнирное положение: Китай – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Польша – 6-1 (17), США – 6-0 (15), Турция – 5-2 (16), Бразилия – 5-1 (15), Германия – 5-1 (13), Япония – 4-3 (14), Канада – 3-4 (9), Италия – 3-3 (8), Таиланд – 2-4 (7), Доминиканская Республика – 2-4 (5), Болгария – 1-5 (5), Сербия – 1-5 (5), Нидерланды – 1-5 (4), Хорватия – 1-5 (3), Южная Корея – 0-7 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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