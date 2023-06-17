Лига наций (жен). Польша сыграет с Китаем, Япония против США, другие матчи

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17 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

8-й тур

17 июня

Гонконг, Китай

Доминиканская Республика – Канада – 8.30

 

Нидерланды – Италия – 12.00

 

Польша – Китай – 15.30

 

Бразилиа, Бразилия

Бразилия – Германия – 20.00

 

Япония – США – 23.30

 

18 июня

Сербия – Хорватия – 3.00

 

Турнирное положение: Китай – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Польша – 6-1 (17), США – 6-0 (15), Турция – 5-2 (16), Бразилия – 5-1 (15), Германия – 5-1 (13), Япония – 4-3 (14), Канада – 3-4 (9), Италия – 3-3 (8), Таиланд – 2-4 (7), Доминиканская Республика – 2-4 (5), Болгария – 1-5 (5), Сербия – 1-5 (5), Нидерланды – 1-5 (4), Хорватия – 1-5 (3), Южная Корея – 0-7 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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