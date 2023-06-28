Лига наций (жен). Польша сыграет с Германией, Бразилия против Канады, другие матчи

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29 июня пройдут очередные матчи женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

Сувон, Южная Корея

Польша – Германия – 6.00

 

США – Болгария – 9.30

 

Доминиканская Республика – Южная Корея – 13.00

 

Бангкок, Таиланд

Хорватия – Нидерланды – 9.00

 

Бразилия – Канада – 13.00

 

Таиланд – Турция – 16.30

 

Турнирное положение: США – 8 побед – 1 поражение (21 очко), Польша – 7-2 (21), Бразилия – 7-2 (20), Германия – 7-2 (19), Турция – 6-3 (20), Япония – 6-3 (18), Китай – 6-3 (18), Италия – 5-4 (13), Канада – 4-5 (13), Сербия – 4-5 (13), Нидерланды – 3-6 (11), Доминиканская Республика – 3-6 (7), Таиланд – 2-7 (8), Болгария – 2-7 (8), Хорватия – 2-7 (6), Южная Корея – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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