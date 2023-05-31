Лига наций (жен). 2-й тур. Бразилия сыграет с Нидерландами, Турция против Сербии, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Нидерландов жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен сборная Турции жен сборная Болгарии жен сборная Таиланда жен сборная Хорватии жен сборная Германии жен сборная Канады жен Лига наций жен Волейбол

1 июня пройдут матчи второго тура женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

2-й тур

Хорватия – Германия – 6.00

 

Болгария – Доминиканская Республика – 9.00

 

Бразилия – Нидерланды – 12.00

 

Канада – Таиланд – 14.00

 

Польша – Италия – 17.00

 

Турция – Сербия – 20.00

 

Турнирное положение: Болгария – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Турция – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Польша – 1-0 (2), Китай – 1-0 (2), США – 1-0 (2), Италия – 1-0 (2), Сербия – 0-1 (1), Бразилия – 0-1 (1), Таиланд – 0-1 (1), Канада – 0-1 (1), Нидерланды – 0-1 (0),  Доминиканская Республика – 0-1 (0), Хорватия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий