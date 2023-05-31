Лига наций (жен). 2-й тур. Бразилия сыграет с Нидерландами, Турция против Сербии, другие матчи
1 июня пройдут матчи второго тура женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
2-й тур
Хорватия – Германия – 6.00
Болгария – Доминиканская Республика – 9.00
Бразилия – Нидерланды – 12.00
Канада – Таиланд – 14.00
Польша – Италия – 17.00
Турция – Сербия – 20.00
Турнирное положение: Болгария – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Турция – 1-0 (3), Германия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Польша – 1-0 (2), Китай – 1-0 (2), США – 1-0 (2), Италия – 1-0 (2), Сербия – 0-1 (1), Бразилия – 0-1 (1), Таиланд – 0-1 (1), Канада – 0-1 (1), Нидерланды – 0-1 (0), Доминиканская Республика – 0-1 (0), Хорватия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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