Лига наций (жен). США сыграют с Польшей, Япония против Турции и другие матчи
28 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
11-й тур
Сувон, Южная Корея
США – Польша – 9.30
Китай – Сербия – 13.00
Бангкок, Таиланд
Япония – Турция – 13.00
Бразилия – Италия – 16.30
Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), США – 7-1 (19), Германия – 7-2 (19), Турция – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Китай – 6-2 (18), Япония – 5-3 (16), Италия – 5-3 (12), Канада – 4-5 (13), Нидерланды – 3-6 (11), Сербия – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-6 (7), Таиланд – 2-7 (8), Болгария – 2-7 (8), Хорватия – 2-7 (6), Южная Корея – 0-9 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии