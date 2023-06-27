Лига наций (жен). США сыграют с Польшей, Япония против Турции и другие матчи

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28 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

11-й тур

Сувон, Южная Корея

США – Польша – 9.30

 

Китай – Сербия – 13.00

 

Бангкок, Таиланд

Япония – Турция – 13.00

 

Бразилия – Италия – 16.30

 

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), США – 7-1 (19), Германия – 7-2 (19), Турция – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Китай – 6-2 (18), Япония – 5-3 (16), Италия – 5-3 (12), Канада – 4-5 (13), Нидерланды – 3-6 (11), Сербия – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-6 (7), Таиланд – 2-7 (8), Болгария – 2-7 (8), Хорватия – 2-7 (6), Южная Корея – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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