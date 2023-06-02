Лига наций (жен). 4-й тур. Польша сыграет с Сербией, Турция против Италии и другие матчи

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3 июня пройдут матчи четвертого тура женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

4-й тур

Бразилия – Доминиканская Республика – 6.40

 

Китай – Нидерланды – 9.40

 

Болгария – Япония – 13.10

 

Польша – Сербия – 14.00

 

США – Южная Корея – 17.00

 

Турция – Италия – 20.00

 

Турнирное положение: Польша – 3 победы – 0 поражений (8 очков), Турция – 2-0 (6), Япония – 2-0 (6), Германия – 2-1 (6 очков), Китай – 2-0 (5), США – 2-0 (4), Доминиканская Республика – 2-1 (4), Болгария – 1-1 (4), Бразилия – 1-1 (4), Таиланд – 1-2 (4), Канада – 1-2 (4), Италия – 1-2 (3), Сербия – 0-2 (1), Нидерланды – 0-3 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Хорватия – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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