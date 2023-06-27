Лига наций (жен). Германия встретится с Доминиканской Республикой, Нидерланды против Таиланда и другие матчи

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27 июня пройдет 10-й тур женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

10-й тур

27 июня

Сувон, Южная Корея

Германия – Доминиканская Республика – 9.30

 

Болгария – Южная Корея – 13.00

 

Бангкок, Таиланд

Хорватия – Канада – 13.00

 

Таиланд – Нидерланды – 16.30

 

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), США – 7-1 (19), Турция – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Китай – 6-2 (18), Германия – 6-2 (16), Япония – 5-3 (16), Италия – 5-3 (12), Сербия – 3-5 (10), Канада – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-5 (7), Нидерланды – 2-6 (8), Таиланд – 2-6 (8), Хорватия – 2-6 (6), Болгария – 1-7 (5), Южная Корея – 0-8 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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