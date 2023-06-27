Лига наций (жен). Германия встретится с Доминиканской Республикой, Нидерланды против Таиланда и другие матчи
27 июня пройдет 10-й тур женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
10-й тур
27 июня
Сувон, Южная Корея
Германия – Доминиканская Республика – 9.30
Болгария – Южная Корея – 13.00
Бангкок, Таиланд
Хорватия – Канада – 13.00
Таиланд – Нидерланды – 16.30
Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), США – 7-1 (19), Турция – 6-2 (19), Бразилия – 6-2 (18), Китай – 6-2 (18), Германия – 6-2 (16), Япония – 5-3 (16), Италия – 5-3 (12), Сербия – 3-5 (10), Канада – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-5 (7), Нидерланды – 2-6 (8), Таиланд – 2-6 (8), Хорватия – 2-6 (6), Болгария – 1-7 (5), Южная Корея – 0-8 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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