Лига наций (жен). Турция встретится с Канадой, Польша сыграет с Нидерландами, другие матчи
16 и 17 июня пройдут матчи седьмого тура женской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Женщины
7-й тур
Гонконг, Китай
16 июня
Турция – Канада – 8.30
Польша – Нидерланды – 12.00
Болгария – Китай – 15.30
Бразилиа, Бразилия
16 июня
Япония – Германия – 20.00
Южная Корея – Хорватия – 23.30
17 июня
Сербия – Таиланд – 3.00
Турнирное положение: Польша – 6 побед – 0 поражений (17 очков), США – 6-0 (15), Китай – 5-0 (14), Бразилия – 4-1 (13), Турция – 4-2 (13), Германия – 4-1 (11), Япония – 3-2 (10), Канада – 3-3 (9), Италия – 2-3 (6), Таиланд – 2-4 (7), Доминиканская Республика – 2-4 (5), Болгария – 1-5 (5), Сербия – 1-4 (4), Нидерланды – 0-5 (0), Южная Корея – 0-5 (0), Хорватия – 0-5 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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