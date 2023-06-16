Лига наций (жен). Турция встретится с Канадой, Польша сыграет с Нидерландами, другие матчи

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16 и 17 июня пройдут матчи седьмого тура женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

7-й тур

Гонконг, Китай

16 июня

Турция – Канада – 8.30

 

Польша – Нидерланды – 12.00

 

Болгария – Китай – 15.30

 

Бразилиа, Бразилия

16 июня

Япония – Германия – 20.00

 

Южная Корея – Хорватия – 23.30

 

17 июня

Сербия – Таиланд – 3.00

 

Турнирное положение: Польша – 6 побед – 0 поражений (17 очков), США – 6-0 (15),  Китай – 5-0 (14), Бразилия – 4-1 (13), Турция – 4-2 (13), Германия – 4-1 (11), Япония – 3-2 (10), Канада – 3-3 (9), Италия – 2-3 (6), Таиланд – 2-4 (7), Доминиканская Республика – 2-4 (5), Болгария – 1-5 (5), Сербия – 1-4 (4), Нидерланды – 0-5 (0), Южная Корея – 0-5 (0), Хорватия – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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