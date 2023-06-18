Лига наций (жен). Италия сыграет с Китаем, Бразилия против США, другие матчи

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18 июня проходят очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

9-й тур

18 июня

Гонконг, Китай

Болгария – Нидерланды – 8.30

 

Доминиканская Республика – Турция – 12.00

 

Италия – Китай – 15.30

 

Бразилиа, Бразилия

Бразилия – США – 16.00

 

Таиланд – Хорватия – 20.00

 

Германия – Южная Корея – 23.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (20 очков), Бразилия – 6-1 (18), Китай – 6-1 (17), США – 6-1 (16), Турция – 5-2 (16), Япония – 5-3 (16), Бразилия – 5-1 (15), Германия – 5-2 (13), Италия – 4-3 (10), Сербия – 3-5 (10), Канада – 3-5 (10), Доминиканская Республика – 3-4 (7), Таиланд – 2-5 (8), Нидерланды – 1-6 (5), Болгария – 1-6 (5), Хорватия – 1-6 (3), Южная Корея – 0-7 (0).
 
 
 

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