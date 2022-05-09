Тренер «Локомотива»: «Мне жаль «Зенит-Казань», они замечательно провели сезон и заслуживали выйти в финал. Но мы сыграли сегодня так, что тоже этого заслужили»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» прокомментировал победу клуба над казанским «Динамо» в полуфинале чемпионата России по волейболу.

«Понятно, что все на позитиве, но сейчас не время радоваться, надо думать про следующую игру. Необходимо сохранять спокойствие.

Если бы до матча сказали, что мы выиграем 3-0, наверное, не поверил бы. Считаю, что выполнили на 95% то, что разбирали и о чем договаривались. Я очень доволен, потому что это работало.

Играли умно, так, как надо действовать против такой команды, как «Зенит». Плюс парни вышли на игру с мощным настроем, верили в свои силы, оказывали на соперника давление. Это повлияло на игру. Не скажу, что мы победили случайно.

Мне жаль , потому что они замечательно провели сезон и заслуживали того, чтобы выйти в финал. Но мы сыграли сегодня так, что тоже этого заслужили. Не надо было встречаться в полуфинале», — сказал Константинов.

Чемпионат России. Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» вышли в финал, петербургский «Зенит» и «Зенит» из Казани встретятся в матче за 3-е место