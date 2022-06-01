Две волейбольных команды из Беларуси могут сыграть в чемпионатах России в следующем сезоне.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На участие в женском турнире претендует клуб «Минчанка», в мужском – минский «Строитель» и «Шахтер» из Солигорска.

«Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Беларуси, один мужской и один женский.

Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет», – заявили в ВФВ.

«Минчанка» уже выступала в чемпионате России в прошлом сезоне и заняла 12-е место.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские команды от международных соревнований.