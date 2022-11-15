Мэттью Андерсон: «Понял, что могу сделать для своей карьеры и семьи, вернувшись в Россию, и осознал, что это лучший вариант»

Американский волейболист выступающий за петербургский «Зенит», рассказал, как принял решение вернуться в Россию.

Андерсон 7 лет выступал за казанский «Зенит», после чего переехал в Италию, где играл за «Модену» и «Перуджу». Ожидалось, что он продолжит карьеру в Китае, но уже заключенное соглашение с «Шанхаем» было расторгнуто.

— Долго думал, долго обсуждал эту тему с женой и с менеджером. Понял, что могу сделать для своей карьеры и семьи, вернувшись в Россию, и осознал, что это лучший вариант.

— Вы играете на разных позициях. На какой позиции вас планируют использовать в «Зените»?

— Подписал контракт в качестве доигровщика. Думаю, именно эту позицию буду занимать в течение сезона. Могу выполнять несколько функций в команде. Я бы не сказал, что это легкая задача, но это то, что мне комфортно делать.

— Вы уже провели первый матч за «Зенит» в Кубке России. Что удалось, а что нет?

— Доволен тем, что мы одержали победу в матче, однако разочарован, что не вышли в финал Кубка.

Все ребята в команде очень талантливые. Это одна из причин, почему другие игроки возвращаются в Россию. Здесь играют одни из лучших волейболистов от 18 до 35 лет. В каждой игре ты хочешь стать еще лучше. Надеюсь, у нас есть на это шансы.

— Вы много лет играли за казанский «Зенит», теперь это будет один из главных соперников. С какими чувствами будете выходить на площадку против них?

— В матче против казанского провел всего 5-6 минут. Это было непросто, ведь воспоминания о клубе и игре в нем до сих пор хранятся в моей памяти.

Мы были одной из лучших команд в России и мире. К этой команде у меня всегда теплые чувства. Однако во время матча думаю о той команде, за которую играю в настоящий момент, – сказал Андерсон.