В Международной федерации волейбола обсудят заявление МОК по допуску российских спортсменов к международным турнирам
Международная федерация волейбола (FIVB) обсудит с административным советом организации заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
Ранее МОК сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
«FIVB признает последнее заявление МОК и рассмотрит этот вопрос с административным советом в соответствии с рекомендацией олимпийского движения.
FIVB не будет делать никаких дальнейших заявлений, пока этот процесс не будет завершен», – заявили в пресс-службе FIVB.
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