Александр Яременко: «Мы понимали, что не будем играть в отборочных матчах на Олимпиаду. Если российских спортсменов допустят, пройдем по рейтингу»

Мужская и женская сборные России по волейболу могут попасть на Олимпиаду-2024 по рейтингу.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) .

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола ( ) не включила мужскую и женскую сборные России в состав участников олимпийской квалификации.

«Мы понимали, что не будем играть в отборочных матчах, это было ясно на момент жеребьевки, ничего нового для нас тут нет, ситуация не поменялась.

На момент, когда были установлены группы, назначены города проведения, мы уже были исключены из отбора.

У нас есть время до конца года, если решение о допуске российских спортсменов будет принято, мы должны пройти по рейтингу», – сказал Яременко.