FIVB не включила мужскую и женскую сборные России по волейболу в состав участников олимпийской квалификации

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Российские волейболисты не допущены к отбору на Олимпийские игры-2024. 

Международная федерация волейбола (FIVB) не допустила мужскую и женскую сборные России к участию в олимпийской квалификации.

Об сообщила пресс-служба FIVB.

«Россия не будет участвовать в квалификационных турнирах из-за санкций, наложенных на нее в связи с ситуацией на Украине», – говорится в заявлении федерации.

Олимпийские квалификационные турниры у мужчин пройдут с 30 сентября по 8 октября 2023 года в Бразилии, Японии и Китае, женские турниры – с 16 по 24 сентября в Китае, Японии и Польше.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
и так понятно было, тут только через лет 5 может, хотя они и так не участвуют давно
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