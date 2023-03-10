FIVB не включила мужскую и женскую сборные России по волейболу в состав участников олимпийской квалификации

Российские волейболисты не допущены к отбору на Олимпийские игры-2024.

Международная федерация волейбола ( ) не допустила мужскую и женскую сборные России к участию в олимпийской квалификации.

Об сообщила пресс-служба FIVB.

«Россия не будет участвовать в квалификационных турнирах из-за санкций, наложенных на нее в связи с ситуацией на Украине», – говорится в заявлении федерации.

Олимпийские квалификационные турниры у мужчин пройдут с 30 сентября по 8 октября 2023 года в Бразилии, Японии и Китае, женские турниры – с 16 по 24 сентября в Китае, Японии и Польше.