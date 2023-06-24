Лига наций. Польша сыграет с США, Япония против Аргентины, другие матчи
24 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Роттердам, Нидерланды
Польша – США – 14.00
Нидерланды – Иран – 18.00
Китай – Германия – 21.30
Орлеан, Франция
Япония – Аргентина – 14.00
Бразилия – Словения – 17.30
Канада – Франция – 22.00
Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), США – 6-1 (18), Словения – 6-1 (18), Аргентина – 5-2 (15), Италия – 5-2 (15), Польша – 5-1 (11), Бразилия – 4-2 (13), Нидерланды – 3-3 (11), Сербия – 3-4 (9), Иран – 2-5 (7), Франция – 2-4 (6), Канада – 2-5 (5), Болгария – 1-6 (5), Германия – 1-6 (4), Куба – 1-6 (3), Китай – 1-6 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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