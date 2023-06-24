Лига наций. Польша сыграет с США, Япония против Аргентины, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Франции сборная Японии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

24 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Польша – США – 14.00

 

Нидерланды – Иран – 18.00

 

Китай – Германия – 21.30

 

Орлеан, Франция

Япония – Аргентина – 14.00

 

Бразилия – Словения – 17.30

 

Канада – Франция – 22.00

 

Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), США – 6-1 (18), Словения – 6-1 (18), Аргентина – 5-2 (15), Италия – 5-2 (15), Польша – 5-1 (11), Бразилия – 4-2 (13), Нидерланды – 3-3 (11), Сербия – 3-4 (9), Иран – 2-5 (7), Франция – 2-4 (6), Канада – 2-5 (5), Болгария – 1-6 (5), Германия – 1-6 (4), Куба – 1-6 (3), Китай – 1-6 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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