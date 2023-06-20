Лига наций. 7-й тур. США сыграют с Китаем, Япония против Кубы и другие матчи

Теги результаты сборная Польши сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Германии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Аргентины сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

21 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Иран – Италия – 14.00

 

США – Китай – 17.30

 

Германия – Польша – 21.00

 

Орлеан, Франция

Япония – Куба – 14.00

 

Словения – Канада – 17.30

 

Аргентина – Франция – 22.00

 

Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (15 очков), США – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Словения – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (10), Аргентина – 3-2 (9), Польша – 3-1 (7), Иран – 2-3 (7), Сербия – 2-3 (6), Италия – 2-2 (6),  Болгария – 1-4 (5), Франция – 1-3 (3), Куба – 1-3 (3), Германия – 1-4 (3), Канада – 1-4 (2), Китай – 1-4 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий