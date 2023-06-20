Лига наций. 7-й тур. США сыграют с Китаем, Япония против Кубы и другие матчи
21 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Роттердам, Нидерланды
Иран – Италия – 14.00
США – Китай – 17.30
Германия – Польша – 21.00
Орлеан, Франция
Япония – Куба – 14.00
Словения – Канада – 17.30
Аргентина – Франция – 22.00
Турнирное положение: Япония – 5 побед – 0 поражений (15 очков), США – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Словения – 4-1 (12), Нидерланды – 3-2 (10), Аргентина – 3-2 (9), Польша – 3-1 (7), Иран – 2-3 (7), Сербия – 2-3 (6), Италия – 2-2 (6), Болгария – 1-4 (5), Франция – 1-3 (3), Куба – 1-3 (3), Германия – 1-4 (3), Канада – 1-4 (2), Китай – 1-4 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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