Лига наций. 5-й тур. Япония сыграет с Францией, США против Бразилии и другие матчи
11 и 12 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
11 июня
Нагоя, Япония
Словения – Иран – 6.40
Сербия – Польша – 9.40
Япония – Франция – 13.10
Оттава, Канада
Аргентина – Нидерланды – 18.00
США – Бразилия – 21.20
12 июня
Канада – Германия – 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Япония – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 3-0 (7), Аргентина – 3-0 (7), США – 2-0 (6), Нидерланды – 3-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Словения – 2-1 (6), Италия – 2-2 (6), Болгария – 1-3 (5), Иран – 1-2 (4), Сербия – 1-2 (3), Франция – 1-2 (3), Куба – 1-3 (3), Канада – 1-1 (2), Китай – 1-3 (2), Германия – 0-3 (0).
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