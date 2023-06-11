Лига наций. 5-й тур. Япония сыграет с Францией, США против Бразилии и другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Франции сборная Японии сборная Германии сборная США сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Канады сборная Ирана Лига наций Волейбол

11 и 12 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

11 июня

Нагоя, Япония

Словения – Иран – 6.40

 

Сербия – Польша – 9.40

 

Япония – Франция – 13.10

 

Оттава, Канада 

Аргентина – Нидерланды – 18.00

 

США – Бразилия – 21.20

 

12 июня

Канада – Германия – 1.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Япония – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Польша – 3-0 (7), Аргентина – 3-0 (7), США – 2-0 (6), Нидерланды – 3-1 (6), Бразилия – 2-1 (6), Словения – 2-1 (6), Италия – 2-2 (6), Болгария – 1-3 (5), Иран – 1-2 (4), Сербия – 1-2 (3), Франция – 1-2 (3), Куба – 1-3 (3), Канада – 1-1 (2), Китай – 1-3 (2), Германия – 0-3 (0).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий