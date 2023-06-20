Лига наций. 6-й тур. США сыграют с Сербией, Япония встретится с Канадой, другие матчи

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20 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Иран – Германия – 14.00

 

США – Сербия – 17.30

 

Нидерланды – Китай – 21.00

 

Орлеан, Франция

Япония – Канада – 14.00

 

Аргентина – Словения – 17.30

 

Бразилия – Болгария – 21.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Япония – 4 победы – 0 поражений (12 очков), США – 3-1 (9), Аргентина – 3-1 (9), Словения – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (9), Польша – 3-1 (7), Нидерланды – 2-2 (7), Италия – 2-2 (6), Сербия – 2-2 (6), Болгария – 1-3 (5), Иран – 1-3 (4), Франция – 1-3 (3), Куба – 1-3 (3), Германия – 1-3 (3), Китай – 1-3 (2), Канада – 1-3 (2).

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