Лига наций. Сербия сыграет с Италией, Франция против Кубы, другие матчи
23 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
Роттердам, Нидерланды
Иран – США – 17.30
Сербия – Италия – 21.00
Орлеан, Франция
Аргентина – Болгария – 17.30
Франция – Куба – 22.00
Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Словения – 6-1 (18), США – 5-1 (15), Польша – 5-1 (11), Бразилия – 4-2 (13), Аргентина – 4-2 (12), Италия – 4-2 (12), Нидерланды – 3-3 (11), Сербия – 3-3 (9), Иран – 2-4 (7), Канада – 2-5 (5), Болгария – 1-4 (5), Германия – 1-6 (4), Франция – 1-4 (3), Куба – 1-5 (3), Китай – 1-6 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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