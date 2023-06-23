Лига наций. Сербия сыграет с Италией, Франция против Кубы, другие матчи

Теги результаты сборная Сербии сборная Франции сборная Болгарии сборная США сборная Кубы сборная Аргентины сборная Ирана Лига наций Волейбол

23 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

Роттердам, Нидерланды

Иран – США – 17.30

 

Сербия – Италия – 21.00

 

Орлеан, Франция

Аргентина – Болгария – 17.30

 

Франция – Куба – 22.00

 

Турнирное положение: Япония – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Словения – 6-1 (18), США – 5-1 (15), Польша – 5-1 (11), Бразилия – 4-2 (13), Аргентина – 4-2 (12), Италия – 4-2 (12), Нидерланды – 3-3 (11), Сербия – 3-3 (9), Иран – 2-4 (7), Канада – 2-5 (5), Болгария – 1-4 (5), Германия – 1-6 (4), Франция – 1-4 (3), Куба – 1-5 (3), Китай – 1-6 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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