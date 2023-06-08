Лига наций. 2-й тур. Польша сыграет с Ираном, Италия против США, другие матчи
8 и 9 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
8 июня
Нагоя, Япония
Словения – Болгария – 6.00
Сербия – Китай – 9.00
Польша – Иран – 12.00
Оттава, Канада
Нидерланды – Куба – 18.00
Италия – США – 23.30
9 июня
Аргентина – Бразилия – 3.00
Турнирное положение: Аргентина – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Китай – 1-0 (2), Канада – 1-0 (2), Болгария – 0-1 (1), Куба – 0-1 (1), Германия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Сербия – 0-1 (0), Франция – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии