Лига наций. 2-й тур. Польша сыграет с Ираном, Италия против США, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Болгарии сборная США сборная Кубы сборная Словении сборная Нидерландов сборная Аргентины сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

8 и 9 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

8 июня

Нагоя, Япония

Словения – Болгария – 6.00

 

Сербия – Китай – 9.00

 

Польша – Иран – 12.00

 

Оттава, Канада

Нидерланды – Куба – 18.00

 

Италия – США – 23.30

 

9 июня

Аргентина – Бразилия – 3.00

 

Турнирное положение: Аргентина – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Япония – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3), Словения – 1-0 (3), Китай – 1-0 (2), Канада – 1-0 (2), Болгария – 0-1 (1), Куба – 0-1 (1), Германия – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Сербия – 0-1 (0), Франция – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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